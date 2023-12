"O nosso foco é a direita": Pedro Nuno Santos afasta debates com outros candidatos à liderança do PS

O candidato à liderança do PS, Pedro Nuno Santos, disse esta quarta-feira, em entrevista à, que não existem debates com os adversários porque "o foco é a direta"."Entendemos que nesta fase quase pré-campanha eleitoral para as legislativas, esses debates favoreciam mais os adversários, o nosso foco é a direta, é a campanha eleitoral", disse."Nós estamos todos os dias no terreno, a falar com militantes e a dar entrevistas e acho que isso é suficiente para nos distanciar", acrescentou.Apesar de ter conhecimento do relatório da comissão independente sobre a escolha do novo aeroporto, realça que "o importante é decidir". Refere que se "arrasta os pés demasiadas vezes em Portugal sobre derivados assuntos" e que "não podemos continuar a atrasar".Quanto ao consenso partidário no que toca à decisão da escolha do novo aeroporto de Alcochete, esclarece que o "consenso deve acontecer e que se deve falar com vários partidos", mas que é importante perceber que não se pode estar sempre a adiar decisões."Explora-se o Aeroporto de Humberto Delgado ao mesmo tempo que se avança com uma pista em Alcochete e depois, progressivamente, Humberto Delgado vai deixando de existir. Pelo menos é essa a lógica, numa fase transitória os dois aeroportos poderem complementar-se, mas depois passar a existir apenas um", refere Pedro Nuno Santos.O candidato diz ainda que é importante que "fique clarificado que mesmo que o aeroporto não fosse em Alcochete, a terceira travessia do Tejo teria sempre que existir".Assim, defende o avanço "o quanto antes" e que seja lançado o concurso para a travessia. "Temos uma linha ferroviária de três horas entre Lisboa e o Porto e que está esgotada. Não cabem mais comboios. É preciso avançar com a linha TVG de 1h15 entre Lisboa e Porto com a linha Porto-Vigo", acrescenta.Pedro Nuno Santos diz que o PS fala "em princípio" da carreira dos professores porque as outras carreiras "foram sendo reconhecidas, mesmo que através de pontos". Refere que a educação é importante "porque professores motivados são bons para as crianças".Com os médicos acontece o mesmo, acredita. "É importante que eles se sintam motivados e se tenha acordo com os médicos, pois sem isso o serviço nacional de saúde não vai ter capacidade."Questionado sobre aumentos dos salários, esclarece que para haver "salários privados mais altos tem que haver empresas com capacidade e crescimento", acrescentando que "é necessária uma política que apoie a internacionalização e capitalização das empresas. Empresas que sejam mais fortes e sejam capazes de crescer e dar melhores salários".Quanto à dívida pública, Pedro Nuno Santos acredita que "a redução da dívida é um objetivo importante, pois, quanto maior for, maiores serão os encargos", mas clarifica que se deve fazer a redução a "um ritmo lento e com os devidos recursos".Dirigente do PS diz que a habitação "é um problema geral, que existe nos pequenos e grandes meios urbanos". Acrescenta que se podem adotar muitas políticas, mas que a principal seria "construir um parque habitacional bem maior do que temos e reabilitar imóveis do estado"."Hoje a habitação é vista como um ativo financeiro, já não é mera habitação", acrescenta.