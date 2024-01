"O País precisa de perceber porque está a morrer tanta gente": Luís Montenegro sobre a capacidade de resposta do SNS

Luís Filipe Barreira.

Recorde-se que nas primeiras duas semanas de janeiro de 2024, Portugal registou 5.542 mortes , sendo o início de ano em que mais pessoas morreram desde 2021, durante a pior fase da pandemia de covid-19 no país, segundo dados oficiais.

O presidente do PSD, esteve, esta sexta-feira, reunido com o novo bastonário da Ordem dos Enfermeiros,No final da reunião, Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas, criticou a atual capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), considerando-a "débil". "O País precisa de perceber porque está a morrer tanta gente em Portugal. Não podemos banalizar tantas mortes", afirmou o político."Alguma coisa está a acontecer na prestação dos cuidados de saúde para esta triste realidade", acrescentou.Luís Montenegro realçou a importância dos enfermeiros nos serviços da saúde. Considera que a incapacidade de resposta se deve às dificuldades do ainda atual governo para analisar e gerir os problemas do sistema.Para o presidente do PSD o "Estado tem de salvaguardar o acesso aos cuidados de saúde". É preciso apostar na prevenção de doenças e bem-estar dos cidadãos, preocupações que o partido "quer introduzir no programa eleitoral".