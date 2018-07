Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD Lisboa quer Sá Carneiro no Panteão Nacional

"Para que a memória não se apague, o PSD Lisboa propõe que sejam concedidas honras de Panteão Nacional aos restos mortais", pode ler-se.

18:45

O Partido Social Democrata de Lisboa quer Sá Carneiro no Panteão Nacional, segundo avançou em comunicado divulgado esta terça-feira.



"Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro nasceu no Porto a 19 de julho de 1934 e faleceu, assassinado, no dia quatro de dezembro de 1980. Ao longo de toda a sua vida foi um lutador incansável pelas causas da liberdade, igualdade, solidariedade, justiça, democracia e dignidade da pessoa humana", pode ler-se, no inicio do comunicado enviado à imprensa, por parte do Partido Social Democrata.



"Francisco Sá Carneiro dedicou a sua vida e perdeu-a, primeiro por Portugal e pelos portugueses e só depois pelo seu partido. Para que a memória não se apague, o PSD Lisboa propõe que sejam concedidas honras de Panteão Nacional aos restos mortais de Francisco de Sá Carneiro?, homenageando o democrata e político, o cidadão corajoso (...) Um português ilustre, que é uma referência da nossa História política contemporânea e que ainda hoje é fonte de inspiração para muitos dos nossos concidadãos", concluiu a delegação de Lisboa do PSD.