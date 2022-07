O que comissão sobre assalto ao Capitólio mostrou sobre envolvimento de Trump

A comissão parlamentar norte-americana sobre o assalto ao Capitólio conduziu sete audiências públicas até agora, produzindo provas de tentativas de adulterar o resultado das eleições, implicando Donald Trump, e de planeamento do ataque a 6 de janeiro de 2021.

As audiências, desde 9 de junho, foram lideradas à vez por vários membros do painel bipartidário, com o testemunho sob juramento de ex-aliados de Donald Trump, altos funcionários de estados como a Geórgia e o Arizona, ex-funcionários da Casa Branca e até um dos participantes no ataque.

O 'puzzle' que a comissão está a montar baseia-se em mais de mil entrevistas, algumas das quais serão partilhadas com o Departamento de Justiça para efeitos da sua investigação criminal.