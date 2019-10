Juncker recorda o "papel decisivo" de Freitas do Amaral na democracia em Portugal

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, enviou as "sinceras condolências" à família do fundador do CDS e antigo ministro Freitas do Amaral, que esta quinta-feira morreu aos 78 anos, recordando o seu "papel decisivo na democracia em Portugal".

"Condolências muito sinceras à família do professor Freitas do Amaral. Era um verdadeiro democrata-cristão e teve um papel decisivo na consolidação da democracia em Portugal", afirma Jean-Claude Juncker numa publicação feita através da sua conta oficial da rede social Twitter.

A publicação, feita em francês, é acompanhada de uma fotografia de Juncker junto a Freitas do Amaral.