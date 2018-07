Louçã acredita que um dia será aprovada a Lei João Semedo

Legislação permitirá às pessoas escolher a "dignidade do seu fim".

Por Lusa | 02:47

O antigo coordenador do Bloco de Esquerda (BE) Francisco Louçã disse ter a certeza de que "um dia" será aprovada uma lei que permitirá às pessoas escolher a "dignidade do seu fim", à qual se chamará "Lei João Semedo".

"Tenho a certeza que um dia, e esse dia está próximo, vai ser aprovada uma lei que permita a cada homem e mulher no fim da sua vida escolher a dignidade do seu fim e essa lei vai chamar-se Lei João Semedo", disse na quinta-feira à noite no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, durante numa homenagem ao ex-coordenador do BE, que morreu na terça-feira.

Louçã recordou que o direito à morte medicamente assistida foi chumbado por cinco votos que foram "conspirados um a um nas penumbras do Parlamento" contra as convicções e, sobretudo, contra a opinião do país.