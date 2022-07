O mal-estar no PSD Lisboa ficou bem patente na reunião de sexta-feira da concelhia do PSD da capital, onde alguns participantes exigiram a demissão de Luís Newton. O presidente da Junta de Freguesia da Estrela está no centro da polémica que está a abalar o PSD Lisboa por, na última reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, ter alterado o sentido de voto da sua bancada, à revelia do presidente da câmara, levando ao chumbo de uma proposta de Carlos Moedas e comprometendo obras no valor de 10 milhões de euros para a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa em 2023, com o Papa Francisco.









