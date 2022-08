Porfírio Silva, do Partido Socialista, já reagiu à demissão de Marta Temido esta terça-feira, agradecendo o desempenho no seu mandato."Obrigada drª. Marta Temido", começou por referir, em nome do partido, continuando por sublinhar que "é preciso continuar o trabalho que estava a ser feito".

De acordo com Porfírio Silva, "a própria ministra saberá que não deixou todo o trabalho feito".



