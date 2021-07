'Obrigado Otelo': o último adeus ao estratega do 25 de Abril

'Obrigado Otelo’ foi a senha no último adeus ao estratega do 25 de Abril, numa cerimónia restrita no crematório de Cascais, antecedida de honras militares, palmas, ‘Grândola Vila Morena’ e críticas à ausência de luto nacional.Depois do cortejo fúnebre que partiu da Academia Militar, em Lisboa, a urna que transportou o corpo de Otelo Saraiva de Carvalho chegou ao início da tarde desta quarta-feira ao Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche, onde o esperavam dezenas de pessoas e 10 militares da secção de Artilharia Antiaérea N. º1 do Exército. Ouviram-se três salvas no momento de tirar o caixão, coberto pela Bandeira Nacional, seguindo-se momentos de silêncio, em homenagem a Otelo.