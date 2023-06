A OCDE aconselha Portugal a diminuir as contribuições patronais para a Segurança Social, no caso dos trabalhadores com salários baixos, para minorar o impacto do aumento dos custos do trabalho.



A recomendação consta do relatório sobre o desempenho económico e adverte para a necessidade de melhorar a política macroeconómica e orçamental do País, o fortalecimento do emprego e produtividade, o sistema de saúde e a transição para uma economia verde.









