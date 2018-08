CCP propõe benefícios fiscais para empresas que contratem doutorados

Medida será proposta para o novo Orçamento de Estado.

Por Lusa | 05:00

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) vai propor ao Governo no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano a introdução de benefícios fiscais ou a redução de contribuições para as empresas que contratem doutorados.

A medida integra o documento, ainda em discussão entre os associados da CCP, com as prioridades da confederação empresarial para o Orçamento do Estado de 2019 (OE2019), a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo explicou o presidente da CCP, João Vieira Lopes, a ideia é "criar benefícios fiscais ou baixar a TSU [Taxa Social Única]" para as pequenas e médias empresas (PME) que contratem doutorados, sendo que os valores a propor ainda não estão fechados.