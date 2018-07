Marcelo acredita que orçamento vai ser "aprovado sem problema"

Presidente vai ouvir os partidos, sem antever dificuldades: "Não tem nada de dramático, precisamente a ideia é desdramatizar".

Por Lusa | 20:14

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira acreditar que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) vai ser "aprovado sem problema".



"Como tenho dito, aquilo que sinto e que penso, na base da realidade política portuguesa, é de que o OE2019 será aprovado sem problema", afirmou o Presidente da República, em Marvão, no distrito de Portalegre.



Antes de assistir a um concerto no Festival Internacional de Música do Marvão (FIMM) e após uma receção ao corpo diplomático em Portugal, nesta sede de concelho alentejana, o Chefe de Estado disse também aos jornalistas ter "boas" expectativas sobre os encontros com os partidos que estão agendados para 30 e 31 deste mês.



"Eu tenho boas [expetativas]. Claro que é, não direi uma rotina, mas é um hábito adquirido, ouvi-los periodicamente. Não tem nada de dramático, precisamente a ideia é desdramatizar, ouvi-los serenamente sobre as perspetivas no futuro imediato", acrescentou.



Questionado sobre a notícia deste sábado do semanário Expresso que refere que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "é o mais baixo dos últimos 15 anos", Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar diretamente.



Mas, segundo o Presidente da República, o SNS "será o grande tema de debate na execução do Orçamento [do Estado] atual, neste segundo semestre, e depois na preparação do OE para o ano que vem".



"E penso que aí, obviamente, haverá um debate muito interessante sobre esse tema, uma vez que a saúde é uma prioridade social para todos os portugueses".



O Chefe de Estado disse ainda esperar que, no OE2019, o SNS "tenha a atenção que corresponde à vontade de todos, Governo e oposição", assim como de "todos os portugueses".



"Penso que há aí há um consenso nacional", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.



As alegadas falhas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) foi outro dos assuntos sobre o qual Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, preferiu não se pronunciar, limitando-se a afirmar que está a iniciar-se uma fase do combate aos incêndios que "exige congregação de todas as iniciativas e de todos os esforços".



"Portanto, tudo o que seja especular, introduzir ruído nesta fase, não faz sentido", frisou.



Quanto à greve dos professores às avaliações finais dos alunos, sobre a qual também foi questionado pelos jornalistas, o Chefe de Estado limitou-se a lembrar que "está a decorrer um prazo, até ao final do mês, que é considerado fundamental, quer por professores, quer por diretores de escola", sendo "prematuro" qualquer comentário.



A 5.ª edição do FIMM, que arrancou na sexta-feira, prolonga-se até ao próximo dia 29, inclui 40 concertos, que envolvem 300 músicos de 20 nacionalidades, assim como conferências, iniciativas para crianças ou encontros gastronómicos.



Segundo o Presidente da República, que já no ano passado visitou o FIMM, trata-se de "um festival espetacular, de nível europeu e mundial", para o qual convidou este ano o corpo diplomático representado em Portugal, para que os embaixadores possam "admirar o que é num concelho lindíssimo".