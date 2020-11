O Governo vai reforçar a oferta de transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que garantiu não ter conhecimento de nenhum caso de transmissão da Covid-19 nos transportes públicos.









O plano de reforço da oferta deverá ser conhecido muito em breve, afirmou o ministro do Ambiente no Parlamento, concretizando que, em setembro, a oferta dos metropolitanos de Lisboa e Porto variou entre menos 4% e 1%, enquanto a procura recuou 40%.

O aumento de verbas do Fundo Ambiental foi outros dos temas levado pelos deputados à audição do ministro do Ambiente, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2021. Este instrumento, que financia projetos ambientais e de mobilidade, vai crescer com a integração dos fundos para a Eficiência Energética, Florestal Permanente, para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético e do Fundo de Apoio à Inovação. No próximo ano, as verbas deste fundo aumentam 65 milhões de euros para 535 milhões de euros, um “grande saco” que é usado pelo Executivo sem o escrutínio do Parlamento, de acordo com o social-democrata Bruno Coimbra.





João Matos Fernandes adiantou, na mesma audição, que até ao final do ano deverá ser publicada a taxa sobre as celuloses, uma proposta do Bloco de Esquerda, contestada pela indústria. Trata-se de “uma taxa de facto para os grandes utilizadores da madeira e dos recursos nacionais, que são sobretudo as celuloses”, disse Matos Fernandes, adiantando que o documento foi enviado para o Ministério das Finanças.