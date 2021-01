Tiago Mayan Gonçalves prometeu durante a campanha presidencial um “vendaval liberal”. Mas foi mais uma brisa. Ultrapassou Tino de Rans, chegou a ameaçar João Ferreira e Marisa Matias, mas não conseguiu ir além do penúltimo lugar.









Ainda assim, conseguiu mais votos do que o Iniciativa Liberal nas últimas Legislativas, com pouca campanha. Mesmo no distrito onde teve o pior resultado, Beja, a votação de Mayan foi superior à votação do seu partido em 2019 (1,3%).

“Foi uma corrida bonita. Valeu muito a pena sair do sofá. Tomei a decisão certa. Obrigado por terem feito do meu sonho o vosso sonho”, começou por dizer o candidato. Mayan disse ainda que “os números desta noite sinalizam o crescimento da onda liberal, um crescimento sustentado do espaço liberal no contexto político português”.





Aviso a André Ventura



No seu discurso, Mayan deixou um aviso a André Ventura e ao Chega. “Se depender de mim, o extremismo não vencerá e não será opção ao socialismo que também temos de combater”, declarou o candidato liberal.



11h30



O candidato liberal votou na secção número 21 da Universidade Católica, no Porto.





19h00



Chegou a um restaurante do Porto, onde assistiu aos resultados, acompanhado pelo presidente do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.





21h50



Mayan Gonçalves ligou a Marcelo Rebelo de Sousa a congratulá-lo pela vitória.





22h45



Discursou depois de Cotrim.