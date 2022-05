No final do debate em plenário do Orçamento para 2022, a vice-presidente da bancada socialista declarou que "todos os partidos viram as suas propostas analisadas e apreciadas com cautela". Em jeito de balanço, Jamila Madeira disse que "mais de 100 propostas de alteração [incluindo as do PS] foram aprovadas nesta câmara com o voto do PS".









Ver comentários