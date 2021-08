António Costa recusa remodelar o seu Governo, mas à esquerda e à direita, além de serem recordadas as polémicas com vários ministros que têm manchado o executivo, pede-se uma mudança de política, porque se tal não suceder, “quem perde é o País”.Ao ‘Expresso’, o primeiro-ministro garantiu que “não está prevista nenhuma substituição”, porque quer foco no Plano de Recuperação e Resiliência e na aprovação do Orçamento.