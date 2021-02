Debaixo de uma chuva de críticas, da esquerda à direita, sobre o falhanço na gestão da pandemia, o Governo viu ontem renovada o 12º estado de emergência pelo Parlamento, com os votos a favor de PS, PSD, PAN e de Cristina Rodrigues, contra de PCP, PEV, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e de Joacine Katar Moreira, e a abstenção de BE.









O Executivo manteve a tese de que “ainda não é tempo de desconfinar”, mas vê “esperança na primavera”, adiantando que “no final desta semana haverá mais vacinados do que infetados”, disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Desta vez, o líder do PSD, Rui Rio ficou no banco e passou a bola ao social-democrata André Coelho Lima, que acusou o “Governo de total desorientação”. Para Pedro Filipe Soares, do BE, “o País cumpriu, o Governo é que está a falhar” no reforço do SNS e na testagem e nos apoios. E atacou o ministro das Finanças, “sempre agarrado à carteira, deixando pessoas e empresas para trás”.





João Oliveira, do PCP, pediu ao Executivo para “se libertar do colete de forças da UE”, diversificando a compra de vacinas. “Atenção às moratórias e à sustentabilidade da banca”, alertou João Gonçalves Pereira, do CDS. André Silva, do PAN atribuiu “a responsabilidade da crise ao Governo”. E Ventura citou Passos Coelho: “Não se põe um país a pão e água por mera precaução, deve-se fazê-lo apenas por patriotismo”.



Marta Temido corrige Cabrita e faz ‘mea culpa’



Cabrita escreveu no relatório do estado de emergência que finda a 1 de março que os portugueses foram os responsáveis pelo agravamento da pandemia. Perante a contestação que gerou na AR, Temido corrigiu o ministro: “Não há culpados, há uma doença”.