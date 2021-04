Oposição desafiada pelo Governo a “clarificar” apoios sociais

O Governo desafiou a oposição a "clarificar" o texto da lei que reforça o apoio para trabalhadores independentes e sócios-gerentes. Se for ultrapassado o diferendo na interpretação, o Governo assegura que a verba chegará rapidamente aos beneficiários.Ouvida no Parlamento, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, explicou que a atual redação implica uma mudança "estrutural" na base de cálculo dos apoios e no próprio sistema da Segurança Social. Isto porque as alterações passariam a considerar a faturação em vez do rendimento relevante, concretizou.Em resposta, os deputados da oposição insistiram que apenas quiseram alterar o ano de referência para o cálculo do apoio, de 2020 para 2019, acusando o Governo de estar a criar bloqueios e de fazer "birra" perante uma maioria negativa no Parlamento.Perante as explicações, a ministra reforçou que há uma diferença entre aquilo que se pode ler na lei e a vontade dos deputados. Se forem feitos os ajustes, será possível operacionalizar de uma forma "muito rápida", garantiu ainda."Havemos de ver se a Assembleia da República está disponível para o esclarecer, de maneira a podermos também executar com rapidez, ainda que em violação da Constituição, a lei que a Assembleia aprovou", reforçou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na mesma audição.Recorde-se que o Executivo vai pedir ao Tribunal Constitucional que fiscalize os diplomas já aprovados pelo Presidente da República, por considerar que violam a lei-travão, que assegura o equilíbrio dos Orçamentos do Estado.Em matéria de apoios, o Governo revelou também que serão feitas alterações ao Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores, destinado a trabalhadores em situação de fragilidade económica, com perdas de rendimentos acima dos 40%. A medida será alargada, para passar a incluir perdas no primeiro trimestre de 2021, refletindo este segundo confinamento geral, e terá efeitos retroativos.