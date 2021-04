Oposição queria "inquérito" a deputada por conflito de interesses, PS não e regras podem mudar

Um eventual conflito de interesses da deputada socialista Joana Lima deu origem a um processo polémico no parlamento, o PSD pediu um inquérito, que o PS travou, e agora pode mudar o regulamento da comissão de Transparência.

Esta terça-feira, o assunto em concreto, o parecer sobre o conflito de interesse da deputada do PS, que admitiu ter "arranjado" reuniões entre investidores para a compra da empresa Omni, já não figura na agenda da comissão de Transparência e do Estatuto do Deputados (mesa e coordenadores), mas sim a "apreciação das alterações ao regulamento da comissão".

Deputados ouvidos pela Lusa admitiram que a saída para o impasse do caso Joana Lima poderá ser esse, uma alteração ao regulamento, de modo a resolver uma polémica que pôs de um lado o PS, isolado, e do outro PSD, BE, CDS, PAN e o PCP, segundo a ata da reunião de 23 de março, consultada pela Lusa, em que o assunto foi debatido.