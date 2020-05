Orçamento da crise discutido a 19 de junho

O Orçamento do Estado Suplementar para 2020 vai ser debatido na Assembleia da República no próximo dia 19 de junho. A data em que o Governo vai apresentar o documento que visa fazer face à crise provocada pela pandemia de Covid-19 foi fixada esta quarta-feira em conferência de líderes.A marcação do debate na generalidade acontece depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter recebido, esta semana, os partidos em São Bento para uma primeira ronda de reuniões, da qual não saíram conclusões muito sólidas. A segunda leva de contactos ainda não está agendada, mas a sua marcação não deverá demorar, já que o Executivo planeia entregar o Orçamento Suplementar no Parlamento até 15 de junho.O documento que irá acomodar o impacto do novo coronavírus será discutido em plenário quatro dias depois, a 19 de junho. A partir daí, os deputados têm cerca de um mês para a sua discussão e negociação na especialidade e posterior votação final global.Sobre o conteúdo do Orçamento Suplementar sabe-se, de acordo com declarações recentes de António Costa, que estará associado a um programa de emergência económica e social.O chefe do Governo referiu, no entanto, ser ainda prematuro adiantar a estratégia definitiva, lembrando que o documento está dependente quer de dados mais objetivos sobre o cenário macroeconómico, quer do que se vier a apurar dos mecanismos europeus disponíveis. Afastadas ficam, segundo garantiu Costa, políticas de austeridade. O PSD já disse estar disponível para apoiar o Governo.O documento encerra também um ciclo político, já que poderá ser o último com Mário Centeno no Executivo.A conferência de líderes fixou igualmente a data do debate do Estado da Nação, a última grande discussão da sessão legislativa, para o dia 22 de julho.Milhões foi o défice que o Estado registou em contabilidade pública até abril, o que já inclui a segunda quinzena de março e todo o mês de abril, quando o País esteve sob o estado de emergência, devido à pandemia.O défice orçamental em contabilidade pública subiu 341 milhões de euros, para 1651 milhões de euros. Além da quebra de receita, o Estado gastou 345 milhões com medidas de apoio. O layoff custou 144 milhões e o adiamento dos reembolsos de IRS atenuou impacto no défice.