Orçamento de Estado dá isenção no IRS até 20% aos jovens que comecem a trabalhar

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 prevê uma isenção parcial de IRS aos jovens quando estes comecem a trabalhar. A medida destina-se a pessoas entre os 18 e os 26 anos e é aplicável aos rendimentos de trabalho dependente (categoria A) obtidos nos dois primeiros anos após a conclusão dos estudos de nível secundário ou superior.



De acordo com o Jornal de Negócios, esta isenção começa por ser de 20% no primeiro ano e baixa para 10% no segundo ano, sendo concedida aos rendimentos até ao 5.º escalão do IRS. O limite máximo deste escalão é de 36.856 euros por ano, ou seja cerca de 2.600 euros brutos (admitindo um salário 14 vezes ao ano). A isenção conta ainda com um limite absoluto de 5 Indexantes de Apoios Sociais (2.190 euros) para o primeiro ano e de 2,5 IAS (1.095 euros) para o segundo ano.





Esta medida aplica-se já aos jovens que obtenham em 2020 o seu primeiro ano de rendimentos dependentes no seguimento da conclusão. Para que possam beneficiar desta isenção, os jovens terão de apresentar até dia 15 de fevereiro do ano seguinte ao primeiro ano de rendimentos obtidos após à conclusão dos estudos à Autoridade Tributária um certificado comprovativo da conclusão dos estudos.Este aditamento ao Código do IRS consta da proposta de Orçamento do Estado que o Governo entrega hoje, ao final do dia, na Assembleia da República. A medida é uma das apostas do primeiro-ministro e tem dois efeitos em simultâneo: reforçar os rendimentos dos jovens, uma preocupação assumida diversas vezes por António Costa, mas também facilitar o processo de saída de casa dos jovens quando estes começam a trabalhar.