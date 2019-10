Orçamento do Estado apresentado até dia 15 de dezembro

O Presidente da República anunciou esta terça-feira que irá receber os partidos políticos sobre o Orçamento do Estado para 2020, depois de o Governo apresentar a proposta no Parlamento.Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu tudo e todos e garantiu mesmo que o documento será apresentado pelo Governo até 15 de dezembro.Após mais uma sessão do programa ‘Desportistas no Palácio de Belém’, o Chefe de Estado fez ainda um balanço destes quatro anos e assumiu que o seu primeiro ano de mandato podia ter sido "um bocadinho menos intenso". "Foi muito esgotante, foi muito extenuante."