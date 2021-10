"Orçamento do Estado foi um balde de água fria", diz Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2022, entregue esta segunda-feira, foi uma "enorme desilusão". Catarina Martins afirmou que foi um "balde de água fria" e não responde às áreas que o partido considera fundamentais."Um Orçamento do Estado que não resolva os problemas do país não terá a aprovação do Bloco de Esquerda", disse a líder do partido em declarações aos jornalistas.Catarina Martins destacou em particular a desilusão relativamente ao que no Orçamento do Estado diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). "Há falta de médicos em todo o País. Há enfermeiros especialistas que desistem do SNS. Há 15 anos que não há concursos para médicos especialistas. É uma situação intolerável. É preciso garantir que o SNS funciona", declarou.A líder do BE explicou que o motivo de divisão para com o Governo quanto ao orçamento se deve, não ao investimento pensado para a saúde, mas quanto "às regras para que os milhões possam ser aplicados"."O Estado gasta cerca de 150 milhões de euros por ano em prestadores de serviços para as urgências porque não se contratam médicos. Assim, recorre-se a empresas intermediárias, que ganham dinheiro com isso, em vez de se arranjar médicos", lembrou."O Governo quer manter tudo na mesma. O BE não vai viabilizar um orçamento em que não reconhece propostas fundamentais. Na saúde não muda nada".