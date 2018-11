Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Orçamento do Estado para 2019 aprovado com votos contra do PSD e CDS-PP

Geringonça e PAN aprovam último Orçamento da legislatura.

13:20

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 foi hoje aprovada na Assembleia da República, em votação final global, com os votos do PS, BE, PCP, PEV e PAN.



O PSD e o CDS-PP votaram contra a proposta do executivo.



Com a mesma votação foi aprovada a proposta de Grandes Opções do Plano para 2019



Em atualização