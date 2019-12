"Orçamento histórico": Centeno elogia OE2020 e garante que "Portugal está a reduzir a sua dívida pública"

Segundo o ministro, o documento é histórico não só por ter sido "completado no tempo mais curto" como também pelos resultados que apresenta uma vez que apresenta, "pela primeira vez", um excedente orçamental. "Nunca antes, em democracia, um Orçamento tinha sido feito em tão pouco tempo. Foram muitos dias de antecipação face às datas legais mínimas. E isso acontece como sinal de importância que o Governo dá a este documento", sublinha.

"Orçamento histórico". Foi desta forma que Mário Centeno, ministro das finanças, classificou o Orçamento de Estado para 2020 numa declaração feita aos portugueses.

"O Orçamento de Estado tem um cenário macroeconómico que se caracteriza pela convergência da economia portuguesa face às congéneres europeias, numa convergência cada vez mais clara", afirma sublinhado que Portugal "resistiu muito mais do que outras economias do Euro à desaceleração global". Neste cenário, as exportações e o crescimento enconómico português têm papel de protagonistas.



"Temos hoje uma percentagem de PIB em exportações e crescimento absolutamente recorde", acrescentou.

Mário Centeno sublinha como essencial nesta trajetória a taxa de desemprego que fica em "4,8% e é o maior sinal de robustez da economia portuguesa na sua vertente interna. Crescem os salários, o emprego e as remunerações", aponta. P

previstos no próximo ano para o abono de família e para o complemento solidário de idosos. Os jovens poderão também contar com a redução de IRS - de 30% no primeiro ano, 20% do segundo e 10% do terceiro - para os jovens que entram no mercado de trabalho.





rimeira vez "atingimos os objetivos a médio prazo" e temos "economia portuguesa mais sustentável", com "mais emprego e crescimento dos salários", um cenário que, segundo o ministro, deverá manter-se em 2020."Portugal está a reduzir a sua dívida pública", garante o ministro sublinhando que o mesmo não acontece com outros países e que isso tem a ver com a "consolidação orçamental" da economia portuguesa. Congratula-se ainda por este ser o quarto ano em que o quadro do saldo orçamental "não apresenta surpresas".No plano da saúde, Centeno foca o reforços os SNS que diz ter hoje "mais profissionais, mais produção (mais consultas, mais episódios de urgência atendidos, mais cirurgias), introdução de novos medicamentos e com um aumento da despesa em medicamentos" do que em 2015. "Este processso vai continuar com um reforço inédito e único na sua dimensão", garante Centeno.Quanto às famílias, jovens e idosos, o ministro visa os aumentos