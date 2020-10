O cumprimento do acordo assinado entre o Estado e a Lone Star no Novo Banco é a maior dor de cabeça do Governo na preparação da proposta de Orçamento do Estado para 2021. Um dos cenários em cima da mesa, caso as conversas com a banca não cheguem a bom porto, é atirar o montante que o Novo Banco virá a solicitar para um orçamento suplementar a aprovar em meados do próximo ano.