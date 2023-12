Ordem dos Arquitetos congratula-se com veto presidencial às alterações ao estatuto

A Ordem dos Arquitetos congratulou-se esta quinta-feira, em comunicado, com o veto presidencial às alterações ao seu estatuto, uma vez que "eram prejudiciais ao interesse público".

Segundo o presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, citado no comunicado, a revisão do estatuto "abriria a porta a que atos dos arquitetos fossem realizados por quem não está inscrito nesta Ordem", dando lugar a "uma desregulação da profissão, sem qualquer possibilidade de aplicação de responsabilidade disciplinar".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justificou o veto, esta quinta-feira, às alterações ao estatuto da Ordem dos Arquitetos com o argumento de que a promulgação do diploma, aprovado em outubro pela maioria PS no parlamento, "seria prejudicial ao interesse público e teria até efeitos contrários aos pretendidos com a presente reforma".

Para o chefe de Estado, a redação do decreto deixa "dúvidas sobre se os atos próprios da profissão (elaboração e apreciação de projetos, estudos e planos de arquitetura) poderão vir a ser praticados por pessoas sem prévio estágio profissional e que não estão sujeitas à jurisdição disciplinar da Ordem" dos Arquitetos.

No comunicado, a Ordem dos Arquitetos revela-se "disponível para ajudar a fortalecer o estatuto", para os arquitetos "cumprirem a sua importante função social, a de quem planeia e define o território".