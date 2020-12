Os cinco objetivos de Portugal na presidência portuguesa da União Europeia, segundo Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, estabelece como meta para a presidência portuguesa da União Europeia (UE) cinco objetivos, dois ligados à questão financeira e os outros à vacinação, aos direitos sociais e às relações internacionais.

Chegar a final de junho com o Quadro Financeiro Plurianual (QFP - o orçamento para 2021-2027 da UE), todos os regulamentos aprovados e os programas de recuperação nacional de cada país lançados são, na perspetiva do ministro, os dois primeiros e fundamentais objetivos.





O ministro dos Negócios Estrangeiros espera que a primeira 'tranche' do fundo de recuperação chegue aos países "ainda no primeiro semestre" de 2021, assumindo como objetivo da presidência portuguesa "chegar ao fim" com "todos os planos nacionais aprovados".

Em entrevista à Lusa, Augusto Santos Silva frisa ainda a importância de o complexo processo de ratificação do aumento do teto dos recursos próprios, indispensável à entrada em vigor do orçamento europeu para 2021-2027, ser "o mais curto possível", para cumprir outro objetivo: terminar a presidência "com o Quadro Financeiro Plurianual no terreno".

"Nós esperamos que ainda no primeiro semestre possa verificar-se o tal adiantamento dos 10%", afirma Santos Silva sobre a primeira 'tranche' de 10% do montante total que cada Estado-membro receberá do Fundo de Recuperação e Resiliência, que visa relançar a economia europeia após a crise provocada pela pandemia de covid-19.



Primeiro semestre marcado por reencontro entre Europa e EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que a presidência portuguesa da União Europeia (UE) vai ser marcada pelo "reencontro" com os Estados Unidos, propiciado pela eleição de um novo Presidente norte-americano.

"O primeiro semestre do ano que vem será marcado, do ponto de vista da política externa da União Europeia, por este reencontro entre a União Europeia e os Estados Unidos, e eu sei bem a palavra que estou a usar: reencontro. Depois de quatro anos de parênteses, trata-se de reencontrar", sublinha em entrevista à Lusa.

"Evidentemente que reencontrar não é regressar ao passado, mas é os europeus e os norte americanos falarem da sua agenda comum como amigos, como aliados, e não como adversários", acrescenta.



Portugal quer dar "o impulso definitivo" ao modelo social europeu

A presidência portuguesa da União Europeia quer dar "o impulso definitivo" à concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com a Cimeira Social como "grande momento" do semestre, afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros em entrevista à Lusa.

Um "grande objetivo da presidência portuguesa da União Europeia (UE) é poder dizer, quando terminar, que foi na presidência que foi dado o impulso definitivo à realização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, isto é, a avançar no domínio da proteção social e, em geral, do modelo social europeu", diz Augusto Santos Silva.

Esse impulso será dado na Cimeira Social, que o ministro aponta como "o grande momento" da presidência, marcada para 07 e 08 de maio, no Porto.

"Estamos hoje mais perto de um acordo" UE-Reino Unido

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que a União Europeia e o Reino Unido estão "hoje mais perto de um acordo" e confia que "a racionalidade" implícita num desfecho positivo "tenderá a imperar sobre as emoções".

Em entrevista à Lusa, Augusto Santos Silva aborda também a questão das pescas, um dos últimos pontos em aberto na negociação, para frisar que, neste capítulo, Portugal não é um dos países que serão mais afetados por um eventual 'no-deal', mas que beneficiará indiretamente da sua resolução.

"À data e hora a que falamos, as perspetivas são mais positivas do que eram na semana passada e, portanto, eu diria que estamos hoje mais perto de um acordo sobre a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido", afirma o ministro, entrevistado na terça-feira de manhã.