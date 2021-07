Otelo foi condenado à cadeia por dirigir as FP-25

Na década de 1980, o nome de Otelo Saraiva de Carvalho surge associado às Forças Populares 25 de Abril (FP-25 de Abril), uma organização armada formada por dissidentes do PCP que foi responsável por vários dezenas de atentados e 16 mortes. Otelo foi condenado, em 1987, a 18 anos de prisão por associação terrorista. Mas Mário Soares concedeu-lhe um indulto em 1991.Otelo esteve no centro das decisões e atenções do pós-25 de Abril, na qualidade de comandante do COPCON e, quando este foi dissolvido, a 25 de novembro de 1975, saiu também do Conselho da Revolução. Depois da publicação do relatório preliminar do 25 de Novembro, o movimento militar que opôs os militares "moderados" e a chamada "esquerda militar", Otelo foi preso a 20 de janeiro de 1976, durante 44 dias, no presídio militar de Santarém.