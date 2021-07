Otelo Saraiva de Carvalho é uma das muitas pessoas a quem devemos a liberdade, diz Augusto Santos Silva

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou hoje Otelo Saraiva de Carvalho "uma das muitas pessoas a que nós todos devemos a liberdade", num comentário à morte do Capitão de Abril.

Em declarações após participar, "como socialista e leitor do Porto", no lançamento da candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro à liderança da Câmara do Porto, o governante disse que "O Governo lamenta o falecimento do coronel Otelo Saraiva de Carvalho".

"Como sabemos, ele foi o comandante operacional da ação militar do 25 de Abril de 1974. É, portanto, um dos capitães de Abril, embora nessa altura já fosse major, e é uma das muitas pessoas a que nós todos devemos a liberdade", acrescentou.