Os empréstimos de particulares abrangidos por moratórias - cerca de 238 mil - recuaram em julho para 14,2 mil milhões de euros, dos quais 12,9 mil milhões de euros relativos a empréstimos à habitação.O próximo mês vai ser de contacto com as famílias que estão na eminência de falhar os pagamentos para propor soluções, já que as moratórias terminam a 30 de setembro.