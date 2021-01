Páginas do Chega apelam ao voto em... Vitorino Silva para as eleições presidenciais. Veja as imagens

Várias páginas de concelhias do partido Chega supreenderam este domingo os eleitores ao apelarem ao voto não em André Ventura, líder do partido, mas sim em Vitorino Silva, também conhecido por Tino de Rans."Vote Vitorino Silva, para um Portugal Melhor", lê-se na imagem de perfil - com Vitorino Silva em destaque - de Facebook de várias páginas de concelhias do Chega do distrito de Leiria.