A maioria dos portugueses antecipa que haverá maior instabilidade política no decorrer do próximo ano, de acordo com a mais recente sondagem da Intercampus para a CM, CMTV e ‘Negócios’. O mesmo trabalho revela, por outro lado, que é também maioritário o número de inquiridos que acreditam na possibilidade de o Governo liderado por António Costa cumprir o mandato até final da legislatura.