"País não quer nem precisa de voltar aonde não foi feliz", afirma João Leão

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, defendeu esta quarta-feira no parlamento que o país "não quer nem precisa de voltar aonde não foi feliz", dizendo que não deve "regredir" e "arriscar tudo e deitar tudo a perder".

"O país não quer nem precisa de voltar aonde não foi feliz", disse João Leão na abertura, esta quarta-feira, do debate de apreciação, na generalidade, da proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Para o ministro das Finanças, "não é tempo para arriscar tudo e deitar tudo a perder", mas sim de "continuar a escolher o caminho equilibrado e sustentável da recuperação do país e da melhoria da vida dos portugueses".