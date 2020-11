Pais sem apoios se ficarem em casa com os filhos nas vésperas dos feriados, avança Governo

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esteve esta quarta-feira no podcast PS, onde abordou temas como o Orçamento de Estado para 2021. "É o mais difícil de aprovar e também de fazer", confessou, salientando que a situação do País é "muito difícil".Mariana Vieira da Silva afirmou ainda que não vão ser criados apoios sociais para compensar os trabalhadores que fiquem em casa a cuidar dos filhos nas vésperas dos feriados, uma vez que não haverão aulas nesses dias.nas vésperas dos feriados."Esta crise tem que ser partilhada entre todos e terá custos para todos. São dois dias", continuou (...) "As faltas dos alunos serão justificadas. Há a possibilidade do recurso a dias de férias e muitas pessoas com possibilidade a recurso de teletrabalho" justificou assim Mariana Vieira da Silva a razão pela qual não vai ser repetido o apoio extraordinário, que existiu na primeira fase da pandemia."Não podemos pensar que todas as questões que nos colocarem terão um apoio. Será possível ultrapassar estes dois dias sem ser desenhado qualquer apoio. É importante respondermos aos assuntos realmente importantes neste momento: O isolamento profilático é pago a 100%, a baixa por causa da Covid é paga a 100%, se as crianças estiverem em casa por causa da Covid-19 os pais recebem a 100%, nós temos que ter alguma capacidade de responder às questões de maior dimensão", rematou.