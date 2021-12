País tem de "correr" para criar um serviço nacional de habitação, diz Governo

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, considerou esta quarta-feira que o País tem de "correr" para criar um serviço nacional de Habitação, tal como conseguiu construir o Serviço Nacional de Saúde.

"Este é um grande desafio, que nós queremos que o País assuma. E consigamos - enquanto comunidade, enquanto país - fazermos o mesmo na habitação que fomos capazes de fazer na saúde, nas pensões e na escola pública", afirmou.

Pedro Nuno Santos falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde presidiu à sessão de assinatura do contrato do programa 1.º Direito, no valor de 5,3 milhões de euros e é o primeiro passo para concretizar a Estratégia Local de Habitação (ELH) da Covilhã, que implica um investimento global de 14,8 milhões de euros.