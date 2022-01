PAN afirma-se como "único" partido a defender mundo rural e critica CAP

A porta-voz do PAN considerou esta terça-feira que o seu partido é o "único" a defender a "agricultura e o mundo rural" e acusou a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) de estar ao lado dos "grandes grupos económicos".

"A CAP ataca o único partido que tem defendido verdadeiramente a agricultura e o mundo rural", afirmou Inês Sousa Real, junto à Base Aérea n.º 6, no Montijo, distrito de Setúbal.

A dirigente do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) foi questionada à margem de uma ação de campanha contra a construção do Aeroporto do Montijo, sobre o apelo da CAP para a rejeição ao voto no PS e noutros partidos que admitam coligar-se com o PAN para formar governo, na sequência das eleições legislativas de 30 de janeiro.