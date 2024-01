PAN agenda debate de urgência no parlamento sobre a Global Media

O PAN anunciou esta quarta-feira um debate de urgência no parlamento na quinta-feira sobre a situação do grupo Global Media e do futuro do pluralismo e da liberdade de imprensa em Portugal.

"O parlamento irá amanhã [quinta-feira] debater a situação dos trabalhadores do grupo, bem como o futuro dos media, do pluralismo de informação e da liberdade de imprensa em Portugal", adiantou a representação parlamentar do partido em comunicado.

A porta-voz e deputada do PAN salientou que regista "com muita preocupação que os trabalhadores da TSF, do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias e d'O Jogo continuam a ser prejudicados pela atual administração do grupo Global Media" (GMG).