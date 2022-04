PAN alerta que Forças Armadas poderão ser chamadas ao desafio das alterações climáticas

A deputada única do PAN, Inês Sousa Real, elogiou esta segunda-feira o Presidente da República por ter referido no seu discurso as alterações climáticas, considerando que as Forças Armadas serão cada vez mais chamadas a este desafio.

Inês Sousa Real reagiu ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na Assembleia da República, depois da sessão solene comemorativa dos 48 anos do 25 de Abril de 1974.

Apesar de lamentar primeiro o facto de o Presidente da República não ter referido no seu discurso "outras guerras" do quotidiano - como a violência doméstica e a desigualdade de género - a deputada única do PAN deixou um elogio ao chefe de Estado.

"Por outro lado, reconhecer e congratular pelo senhor Presidente ter falado nas alterações climáticas. Esse também é um dos grandes desafios do nosso tempo. E as Forças Armadas, que tanto contribuíram para no tempo da pandemia de covid-19 apoiar as populações, sabemos que infelizmente também serão chamadas a ter que dar resposta a desafios como a mitigação dos efeitos das alterações climáticas", defendeu.

Para Inês Sousa Real, "é necessário garantir que existe um robustecimento deste investimento, mas também uma atualização daquilo que são as competências desta entidade".

A deputada sublinhou ainda o facto de, no seu discurso, Marcelo ter recordado os "valores da democracia"

"Não podemos também esquecer a importância que o senhor Presidente tem no seu discurso ao recordar que os valores da democracia também devem ter presentes aquilo que é um discurso de respeito, de tolerância e de igualdade quando evidentemente vemos forças populistas antidemocráticas a crescer", acrescentou.