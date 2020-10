Seguindo os Verdes o mesmo caminho já anunciado pelo PCP – são eleitos nas mesmas listas para a Assembleia da República – na votação na generalidade do Orçamento do Estado (OE) para 2021, o anúncio da abstenção do PAN dá fôlego ao Governo para a discussão do documento na especialidade. Uma viabilização que retira peso ao chumbo anunciado pelo Bloco de Esquerda.