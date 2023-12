PAN contra localização do novo aeroporto ser em Alcochete

O PAN considerou esta terça-feira que escolher Alcochete como localização do novo aeroporto seria nocivo em termos ambientais e de qualidade de vida.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, considerou que a comissão técnica independente (CTI) não colocou "as preocupações ambientais em primeiro plano", assim como "a segurança e a qualidade de vida das pessoas".

"Desde logo, porque a solução de Alcochete nos coloca preocupações graves, quer ao nível da desarborização - os cerca de 250 mil sobreiros, bem como o montado que vão ter de ser destruídos para a construção - a par do impacto do ruído para a qualidade de vida das pessoas", disse.

O PAN salientou ainda que a construção do aeroporto em Alcochete "compromete um dos maiores aquíferos de água pública do país", apelando a que haja uma "ampla participação" da população na consulta pública que se vai agora abrir.

"O PAN irá tomar parte, enviar os seus contributos e preocupações, porque devemos salvaguardar não só as preocupações ambientais, mas acima de tudo a qualidade de vida das pessoas, quer da Área Metropolitana de Lisboa - o problema da Portela continua por resolver a curto, médio prazo - quer de Alcochete", referiu.

O PAN manifestou também preocupação pelo facto de os pareceres sobre a localização do aeroporto, elaborados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não terem sido divulgados.

"O PAN vai requerer ao Governo esses mesmos pareceres, porque não podemos voltar a ter casos de falta de transparência, como os que vimos nos casos do hidrogénio em Sines, em que efetivamente a avaliação ambiental fica comprometida", disse.