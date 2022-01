PAN contra voto presencial de infetados com Covid-19 nas legislativas defende alternativas

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, é contra a possibilidade de infetados com covid-19 poderem votar presencialmente nas legislativas, defendendo outras formas de garantir a participação eleitoral, como a deslocação das urnas e o incremento da votação antecipada.

Em entrevista à agência Lusa, que será divulgada na sexta-feira, Inês Sousa Real considerou "fundamental" que as pessoas votem nas eleições legislativas de 30 de janeiro, mas ressalvou que é preciso que o façam em segurança.

A propósito da informação avançada quarta-feira pelo Presidente da República de que o Governo pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República para saber se o isolamento no quadro da covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito, a líder do PAN disse que os especialistas terão de se pronunciar e o Governo esclarecer a população.