PAN defendeu abstenção como "responsável", Costa espera avanços na especialidade

A líder parlamentar do PAN defendeu esta terça-feira que a posição do partido de se abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado foi a mais responsável, e deixou um 'recado' a quem considera justificável o voto contra nesta fase.

"Haverá seguramente quem queira convencer a todos e ao país de que o voto contra o Orçamento de Estado, a este tempo, é perfeitamente justificável. A esses, o PAN diz que, neste momento, o parlamento tem a possibilidade de, não se demitindo das suas responsabilidades, decidir tornar esta proposta num Orçamento que contemple as visões das diferentes forças políticas e, portanto, das diferentes preocupações das cidadãs e dos cidadãos", defendeu a líder parlamentar do PAN, num aparente 'recado' ao BE, que irá votar contra.

No arranque do debate no parlamento sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2021, Inês Sousa Real salientou que este documento "não é o Orçamento que o PAN apresentaria".

"Mas o PAN não se demite da sua responsabilidade, enquanto partido eleito, para contribuir para fazer avançar as causas que defende e que representam cada vez mais pessoas, com foco naquilo que de facto mais importa: o bem comum", afirmou.

Inês Sousa Real comprometeu-se a apresentar, nas próximas semanas, "propostas para melhorar o orçamento" e questionou António Costa se haverá abertura do Governo para considerar matérias como a antecipação das metas das isenções do ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos] na produção de energia ou para aplicar uma taxa de carbono à aviação e navegação, que reverta para o Fundo Ambiental, consignado à ferrovia e aos meios de mobilidade elétrica.

Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, considerou que o diálogo entre o Governo e o PAN teve resultados "frutuosos" na generalidade, com algumas propostas do partido já refletidas no documento inicial.

"Estou seguro que, na fase da especialidade, poderemos aprofundar e chegar a mais avanços", afirmou, elencando como áreas de trabalho as matérias fiscais, a eficiência energética ou o bem-estar animal.