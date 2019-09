PAN deixa aviso a António Costa

André Silva aponta o combate à corrupção como uma prioridade do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) para a próxima legislatura.A declaração foi feita esta quinta-feira - dia em que o caso de Tancos entrou na campanha, com a acusação ao ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes - e serve de aviso a António Costa, no caso de o PS precisar do PAN para uma futura solução governativa."Mais importante do que comentar este caso de um ex-ministro, é importante aumentar os processos de transparência, criar mecanismos de proteção de denunciantes e criar tribunais especializados", afirmou André Silva em Lagoa, onde almoçou à sombra de uma árvore. Antes, em Faro, o porta-voz do PAN e deputado assumiu mesmo que o combate à corrupção é a "linha vermelha" do PAN para "a aprovação ou acompanhamento de uma solução governativa".Segundo André Silva, "são vários os casos, ao longo das últimas décadas, de promiscuidade e de conflitos de interesse que existiram em vários governos", pelo que devem ser feitas "alterações legislativas".O porta-voz do PAN realçou que "o impacto que a corrupção tem na economia portuguesa, na ordem dos 18 mil milhões de euros, distorce a economia e cria fatores de pobreza para aqueles que estão menos bem posicionados, fruto deste fenómeno".Entre as medidas que considera necessárias para combater a corrupção, André Silva defendeu "o reforço de meios da Polícia Judiciária e do Ministério Público", dado que "a maior parte dos casos denunciados não chega a bom porto"