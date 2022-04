PAN diz que remodelação do Governo nos Açores chega "tarde demais"

O deputado único do PAN nos Açores, Pedro Neves, considerou esta segunda-feira que a remodelação do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) vem "tarde demais", alegando que a mudança devia "ter sido feita antes do orçamento regional" de 2022.

"Para nós, esta remodelação veio tarde demais. Acho que esta mudança deveria ter sido feita, obviamente, antes do orçamento regional", disse Pedro Neves, em declarações à agência Lusa.

O parlamentar vincou que "o timing" da remodelação hoje anunciada "foi completamente ultrapassado", justificando que, "em pelo menos alguns" departamentos "já era expectável" que os titulares pelas pastas "não tinham pelo menos, a capacidade dentro de uma secretaria, para conseguirem gerir as tutelas em questão".