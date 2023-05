PAN e Livre consideram que eleições antecipadas não seriam solução para o País

Os deputados únicos do PAN e do Livre defenderam esta terça-feira que o cenário de realização de eleições antecipadas não é "bom para o país" nem a solução que os portugueses pretendem, lamentando as discordâncias públicas entre primeiro-ministro e Presidente da República.

Os partidos reagiam no parlamento ao anúncio do primeiro-ministro, António Costa, de que não aceita o pedido de demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, posição que já mereceu a discordância por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota oficial.

"Todos nós fomos apanhados de surpresa relativamente à não aceitação do pedido de demissão e vemos, com alguma preocupação, o impacto que possa ter na credibilidade das instituições e do poder político", defendeu a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.