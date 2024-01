PAN está "disponível para repensar a solução governativa" na Madeira

"Mais do que pensar no sucessor, é importante o PSD aproximar-se dos valores do PAN. (...) Caberá ao PSD apresentar nomes", argumentou Inês Sousa Real, para quem Miguel Albuquerque "deve afastar-se".



O presidente do Governo Regional é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação."Mais do que pensar no sucessor, é importante o PSD aproximar-se dos valores do PAN. (...) Caberá ao PSD apresentar nomes", argumentou Inês Sousa Real, para quem Miguel Albuquerque "deve afastar-se".

Na quarta-feira, o Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária realizaram uma megaoperação judicial na Madeira e no Continente.

Inês Sousa Real referiu esta sexta-feira a disponibilidade do PAN "para repensar a solução governativa" na Madeira."O acordo de incidência parlamentar não foi um cheque em branco a Miguel Albuquerque", vincou a líder do PAN, anunciando uma reunião da Comissão Política Nacional do partido para este fim de semana."O PAN está disponível para assegurar estabilidade", mas não tem "qualquer problema em ir a eleições", constatou Inês Sousa Real.