PAN pede esclarecimentos sobre desaparecimento de menores vítimas de tráfico sexual

O partido Pessoas, Animais e Natureza questionou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI) sobre o desaparecimento de 66 menores, vítimas de crimes sexuais, que pediram asilo a Portugal e cujo paradeiro é desconhecido pelo SEF.

O PAN quer saber "se o Ministério da Administração Interna tem conhecimento desta situação" e, em caso afirmativo, "que medidas desenvolveu" e "que diligências pretende adotar para solucionar este problema", segundo um comunicado enviado à imprensa.

No texto justifica-se os pedidos de esclarecimentos com as notícias do desaparecimento de 66 menores no último ano e meio, "segundo dados do SEF, da Europol e da Frontex".

o PAN indica que estas crianças chegam ao Aeroporto de Lisboa sozinhas, são integradas num espaço de acolhimento temporário, durante sete dias em regime aberto.

Segundo o partido que elegeu quatro deputados nas últimas legislativas, as crianças em causa "não são consideradas como potenciais vítimas de tráfico e não recebem qualquer proteção."

"As medidas implementadas pelo MAI no ano passado não resolveram o problema do tráfico de menores tendo, possivelmente, contribuído para agravá-lo, uma vez que as crianças ficam agora em regime aberto ainda mais cedo", considera Inês de Sousa Real, líder parlamentar do partido, no texto.