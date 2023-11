tem duas opções: ou pede à maioria parlamentar do Partido Socialista (PS) para indicar um novo nome para primeiro-ministro, ou dissolve o Parlamento e convoca eleições antecipadas. Neste último caso, tem de dar tempo ao PS para se organizar internamente e eleger um novo secretário-geral, o que levará pelo menos dois meses. Enquanto a aceitação da demissão de António Costa, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, não for publicada em ‘Diário da República’, o Governo e todos os ministros permanecem em funções.

Ao minuto Atualizado a 8 de nov de 2023 | 13:58

13:57 | 08/11 Correio da Manhã PAN pede que seja salvaguardada a conclusão do Orçamento do Estado A porta-voz do PAN pediu que seja salvaguardada a conclusão do Orçamento do Estado, independemente de a solução adotada passar "pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de novas eleições, ou por o Governo indicar um novo primeiro-ministro".



Inês Sousa Real sustentou que essa preocupação tem de estar "à frente dos interesses partidários" e garantiu que o PAN está preparado "para qualquer das circunstâncias".

13:52 | 08/11 Lusa Livre defende que portugueses devem conhecer "melhor os contornos" judiciais do caso que envolve António Costa O co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, defendeu que os portugueses devem conhecer "melhor os contornos" judiciais do caso que envolve António Costa e considerou que as negociações orçamentais estão "completamente esvaziadas" e, se houver eleições, devem acontecer rapidamente. "Não interessa ao país que se prolongue uma situação de incerteza e que estejamos muito tempo sem um parlamento democraticamente escolhido que clarifique os caminhos de futuro para o país", defendeu.

O Presidente da República está, esta quarta-feira, a ouvir todos os partidos com representação parlamentar, um dia depois da demissão do primeiro-ministro. António Costa entendeu que as suspeitas que recaem sobre si, no âmbito da investigação do Supremo Tribunal de Justiça sobre a sua intervenção nos negócios do lítio e do hidrogénio verde, "são incompatíveis com a dignidade" do cargo.Face à demissão, Marcelo Rebelo de SousaO Presidente da República reúne-se ainda com o Conselho de Estado na quinta-feira, dia em que fala ao país pela primeira vez desde o início da crise política.