PAN propõe apoio extraordinário para a cultura que pague "50% das despesas"

O PAN propõe um apoio extraordinário destinado ao setor cultural que assegure "50% das despesas de tesouraria" dos equipamentos e entidades afetados pelas restrições decorrentes da pandemia de covid-19, por forma a tentar assegurar "a sua sobrevivência".

O Pessoas-Animais-Natureza apresentou um projeto de lei e um projeto de resolução que pedem apoios para o setor da cultura, iniciativas que serão debatidas e votadas na Assembleia da República na quinta-feira, juntamente com iniciativas do BE, PCP e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN) sobre a mesma temática.

No seu projeto de lei, o PAN propõe a criação de "um apoio público, de natureza extraordinária", a fundo perdido, que garanta aos teatros, cineteatros, cinemas, escolas de dança ou entidades ligadas ao circo contemporâneo e artes de rua "o financiamento de 50% das despesas de tesouraria" relativas a novembro, dezembro e ao primeiro trimestre deste ano, por forma a "assegurar a sua sobrevivência no imediato".